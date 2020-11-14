 رئيس البرلمان العربي يؤكد وقوفه مع المغرب فيما تتخذه من خطوات لحماية ووحدة أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس البرلمان العربي يؤكد وقوفه مع المغرب فيما تتخذه من خطوات لحماية ووحدة أراضيها

أ ش أ
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:51 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:51 م

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي،دعمه لقرار ملك المغرب محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.


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