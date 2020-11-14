قال دكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية واتحاد المصارف العربية، إنه وفقا لبيانات البنك الدولي، وخلال عام 2019، وصل معدل الإدخار في مصر إلى 9.4% في حين بلغ معدل الاستثمار 19.4% بفجوة قدرت بنحو 10%.



وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعة المصرفية المنعقد في شرم الشيخ منذ أمس الجمعة، وينظمه اتحاد المصارف العربية، أنه عربيا سجلت الفجوة التمويلية في المغرب 9.2% وفي الجزائر 6.9%، وبلغت في لبنان نحو 20.3% وهي الأعلى بين الدول العربية.



وعام 2018 سجلت الأردن فجوة قُدرت بنحو 19.1%، وكل ذلك بسبب الضعف في معدلات الادخار مقارنة بمعدلات الاستثمار المطلوبة.



وأوضح فريد، أن الاقتصادات العربية تعاني من ضعف معدلات الادخار اللازم لتمويل الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي قوي وغني بالوظائف لتلبية طموحات شعوبنا العربية، حيث تضغط الفجوات التمويلية على الموازنات.