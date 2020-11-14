إصابة رئيس وزراء ولاية براندنبورج بعدوى كورونا والأعراض طفيفة

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ظهرت أعراض طفيفة على رئيس وزراء ولاية براندنبورج الالمانية، ديتمار فويدكه، بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

صرح بذلك المتحدث باسم حكومة الولاية فلوريان إنجلز ردا على سؤال وجه إليه اليوم السبت.

وبناء على ذلك فمن المحتمل أن يستأنف فويدكه أعماله الرسمية منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح إنجلز أن العامل الحاسم هو تحديد الجهة الصحية المسؤولة لطبيعة الحالة – كما هو الحال مع جميع المصابين الموجودين في الحجر الصحي.

وأضاف أن رئيس وزراء الولاية سيحضر مؤتمر رؤساء حكومات الولايات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين المقبل من مكتبه داخل منزله.

كان فويدكه أصيب بالفيروس، وعرف ذلك بعد أيام قليلة من افتتاح مطار برلين الجديد (المعروف اختصارا بكلمة بير).

كما تم فحص العديد من المشاركين في المؤتمر ومنهم عمدة برلين الحالي ميشائيل مولر، ووزير النقل الاتحادي أندرياس شوير، إلا أنه ثبت عدم انتقال العدوى إليهما.