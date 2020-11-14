العالمي للأمصال: أكثر من ملياري دولار لتوزيع لقاحات كورونا على دول منخفضة الدخل

أعلن الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات (جافي)، جمع أكثر من 2 مليار دولار، من أجل تسهيل توزيع لقاحات كورونا المستجد على دول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأوضح الاتحاد -حسبما أوردت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم السبت- أن المبادرة التي أطلقها في سبيل ضمان توفير لقاحات كورونا للدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة حققت أهدافها لعام 2020، وذلك بالتزامن مع إعلان شركتي (فايزر) و(بايونتيك) التوصل للقاح فعال ضد كورونا.

ولفت إلى أن المبلغ المستهدف في جمعه لعام 2021 يصل إلى 5 مليارات دولار على الأقل، وذلك من أجل تمويل إنتاج اللقاحات وتوزيعها.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للاتحاد قوله: "تلك التطورات المتلاحقة تمنحنا ضوءا في نهاية النفق، ففي الوقت الذي يحقق العلم انتصارا، ننجح في توفير التمويل اللازم من أجل ضمان إتاحة ذلك الانتصار لدول العالم كافة".

وأشار إلى أن 94 من الدول ذات الدخول المرتفعة انضمت لمبادرة (كوفاكس) لضمان وصول متوازن وعادل للقاحات الآمنة والفعالة المضادة لفيروس (كوفيد) إلى الجماعات الأكثر احتياجا في أرجاء العالم، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة مزيدا من الصفقات مع الشركات الرائدة في صناعة الدواء من بينها (سانوفي) و(جلاكسو سميث كلاين) و(وريليا نجوين).

وفي الوقت الذي يتنامى فيه التفاؤل إزاء توافر لقاح فعال وآمن لكورونا بحلول العام الجديد، يشعر خبراء الصحة ودول فقيرة بالقلق إزاء احتكار الدول "الغنية" لسلاسل توريد للقاحات، حيث من المتوقع أن تحصل الولايات المتحدة وأوروبا أولا على الجرعات الأولى من الدواء الذي تعكف على تطويره شركة (فايزر) بالتعاون من (بايونتيك) الألمانية.