محافظة الجيزة: اليوم قطع التيار الكهربائى عن بعض الشوارع لصيانة غرف المحولات وخطوط الشبكات

أعلنت محافظة الجيزة إجراء أعمال صيانة، اليوم السبت، لغرفة المحولات بعدد من المناطق، ما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع، لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وذكرت المحافظة- في بيان، اليوم- أن ذلك يأتي في إطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، كما يأتى في ضوء الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على استمرار وجودة التغذية الكهربائيه لدى المشتركين.

من جانبه، وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء محمد السيسى بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من أعمال الصيانة، وسرعة إعادة التيار الكهربائى للمناطق المتأثرة.

وأوضح أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تتبع الإدارة العامة لشبكات الدقى، والإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور، والإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزة، والإدارة العامة لشبكات فيصل، والإدارة العامة لشبكات بشتيل، والإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة.