 الشرطة الألمانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق مظاهرتين بفرانكفورت - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تستخدم خراطيم المياه لتفريق مظاهرتين بفرانكفورت

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 8:54 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 8:54 م

استخدمت الشرطة الألمانية خراطيم المياه؛ لتفريق مظاهرتين متعارضتين بمدينة فرانكفورت عاصمة ولاية هيسن وسط ألمانيا.

وكانت مظاهرة لجماعة "الفكر المختلف" نظمت بعد ظهر اليوم السبت في فرانكفورت، في الوقت الذي نظمت مظاهرة مضادة لها قام بها يساريون، إضافة إلى ذلك استخدم أفراد الشرطة الهراوات ضد عدد قليل من المتظاهرين.

وأغلق المتظاهرون المعارضون لمظاهرة "الفكر المختلف" الطريق في وسط المدينة عدة مرات، قبل أن تغلق الشرطة الشوارع لإبعاد المظاهرتين عن بعضهما.

وكانت مظاهرة "الفكر المختلف" تأخرت في تنظيمها لأن العديد من المشاركين فيها لم يتبعوا قواعد السلوك الصحي السليم.


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