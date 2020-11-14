تنظيم مهرجان للألعاب الشعبية بقرية بولاق في الوادي الجديد

أكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أنه تم تنظيم مهرجان الألعاب البيئية والشعبية بمركز شباب قرية بولاق جنوب مركز الخارجة.

وقال إن المهرجان يأتي ضمن خطة إدارة شباب الخارجة، لإحياء الألعاب الشعبية بالأحياء والقرى، خلال شهر نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف، أن المهرجان يهدف إلى التشجيع على ممارسة الرياضة وإحياء تراث الألعاب البيئية والشعبية الواحاتية القديمة بالمحافظة.

وبدأ المهرجان بالسلام الجمهوري ثم عرض النشء والشباب الألعاب الرياضية البيئية والشعبية، بجانب ألعاب تعكس الألعاب المتوارثة القديم، وشمل المهرجان عرض عدة فقرات فنية وشعبية، بالإضافة إلى توزيع الجوائز على الفائزين المشاركين في الألعاب المختلفة.