أمين اتحاد الغرف العربية: الحياة في لبنان مستمرة رغم الصعوبات

قال خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الشعب اللبناني قادر على الحياة ومواكبة الصعوبات، رغم ما مر به من أزمة اقتصادية والحادث المأساوي لانفجار مرفأ بيروت.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الحياة في لبنان مستمرة رغم الصعوبات والتحديات، معربًا عن أمنياته في عودة الأمور لطبيعتها.

وأشار إلى أن ظروف المنطقة العربية في العقود الأخيرة صعبة وبها تحدٍ كبير، متابعًا: «الأمور عندما تمس المواطن على المستوى الوطني، فإن الشعب يريد رؤية نتاج ملموسة ومباشرة».

ولفت إلى أن طبيعة عمله كأمين عام اتحاد الغرف العربية تختلف لأنها تتعلق بالتعامل مع جهات وحكومات وشعوب مختلفة، قائلًا إنها تختص بتشجيع أن يكون المناخ مناسبًا لأداء الأعمال.

وأوضح أن اتحاد الغرف العربية يغطي القطاع الخاص العربي، وله 16 فرعًا في دول أجنبية، مضيفًا أن القمم الاقتصادية العربية التي يعقدها الاتحاد مع الدول الأجنبية ليست بروتوكولية.