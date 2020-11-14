ألمانيا تقدم مساعدات إضافية بقيمة 22 مليار يورو للشركات بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 22 مليار يورو، تستمر حتى نهاية يونيو 2021، للشركات وأصحاب المهن الحرة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وبحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم السبت، فإن هذا الرقم يشير إلى الحجم التقديري لبرنامج "المساعدات المرحلية 3" المزمع تقديمها في الفترة بين يناير حتى نهاية يونيو المقبلين، وهي المساعدات التي اتفق عليها وزيرا الاقتصاد والمالية.

وفيما يتعلق بما يطلق عليه مساعدات نوفمبر، والمنوط بها تعويض الشركات وأصحاب المهن الحرة عن تراجع العائدات بسبب الإغلاق الجزئي في الشهر الجاري، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمة هذه المساعدات ستصل إلى قرابة 14 مليار يورو، بينما كانت التوقعات تشير حتى الآن إلى أن هذه القيمة ستبلغ قرابة عشرة مليارات يورو فقط.

ويتضح من تحديد القيمة الجديدة لهذه المساعدات، أنه سيتم اعتبار شركات الإقامة الفندقية وشركات إقامة الفعاليات ضمن الشركات المتضررة بشكل مباشر من الإغلاق الجزئي، وبحسب تصريحات الوزارتين، فإن الفنادق الصغيرة، وبيوت الشباب وصالات الحفلات ضمنت بهذا الحصول على هذه المساعدات.

وبموجب اتفاق الوزارتين، يمكن أيضا للشركات المتضررة بشكل غير مباشر من الإغلاق الجزئي أن تتقدم بطلبات للحصول على مساعدات في حال كانت هذه الشركات تحصل 80% من إيراداتها المنتظمة من أعمالها مع الشركات المتضررة بشكل مباشر من الإغلاق، وسيعود هذا القرار بالنفع على شركات وأصحاب أعمال حرة في قطاع الثقافة وتنظيم الفعاليات مثل مهندسي الصوت ومشيدي المسارح والمتخصصين في الإضاءة.