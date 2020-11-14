حامد: تطوير البنية التحتية ساهم فى تحسين جودة الخدمات وكسب ثقة العملاء

حققت الشركة المصرية للاتصالات إجمالى إيرادات عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، بلغت 22.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغة 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فى ضوء الارتفاع القوى فى إيرادات خدمات البيانات.

وقالت الشركة إن صافى الربح بعد الضرائب بلغ 3.5 مليار جنيه محققا ارتفاع بسيط بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نظرا لوجود عدة عوامل غير متكررة فى عام 2019. وبتحييد تلك الآثار والمتضمنة برنامج المعاش المبكر وفروق العملة وصفقة بيع فودافون إحدى شركاتها التابعة (VIS) وأثر الاضمحلال الخاص بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020 يحقق صافى الربح بعد الضرائب نسبة نمو قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافى الربح فى الربع الثالث من العام 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 14% عن العام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى جميع الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضى، حيث ارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت ومشتركى الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% و16% على التوالى، مع وصول عدد مشتركى خدمات المحمول إلى 7.1 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 55% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.5 مليار جنيه محققا هامش ربح قوى قدره 34%. وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر بعام 2019 والبالغة 1.3 مليار جنيه، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 45% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

فى حين حقق الربح التشغيلى نسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر) مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتى محت أثر الارتفاع فى تكاليف الاهلاك والاستهلاك والبالغ 35% مقارنة بنفس المدة من العام السابق.

وأكدت الشركة أن النفقات الرأسمالية بلغت 6 مليارات جنيه بنسبة 27% من إجمالى الإيرادات المحققة.

وحقق صافى التدفق النقدى التشغيلى رقما قياسيا بالنسبة للشركة حيث بلغ 5.7 مليار جنيه بالتوازى مع النمو المستمر فى الإيرادات.

أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات ان شركته حققت نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال الربع الثالت والتى توضح أداءنا التشغيلى المتميز وإمكانات النمو الكبيرة فى مجال خدمات البيانات المثمر فى مصر.

واشار حامد إلى ارتفع إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 17٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بارتفاع إيرادات وحدات أعمال التجزئة فى ضوء النمو المستمر لإيرادات خدمات البيانات مقارنة بالربع السابق من العام الحالى ونفس الفترة من العام السابق. كذلك واصلت الشركة جنى ثمار تحركها الاستراتيجى نحو زيادة نصيب إيرادات وحدات أعمال التجزئة من إجمالى إيرادات الشركة والتى وصلت لنسبة 64 % وذلك من خلال تحقيق الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والتى انعكست بدورها على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك القوى والذى بلغ 33٪ مع مضاعفة الربح التشغيلى خلال ذلك الربع. وساهم أيضا ذلك التحول فى النمو الكبير لصافى التدفق النقدى التشغيلى والذى بلغ 5.7 مليار جنيه مصرى خلال أول تسعة أشهر من العام الحالى ما شكل دعما بالتبعية لخطط الشركة المكثفة للاستثمار فى البنية التحتية. واشار إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام مؤخرا بقبول الطلب المقدم من الشركة للحصول على حزمة من الحيزات الترددية الجديدة وتبرهن تلك الخطوة على سعى الشركة المستمر نحو تطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها. وقامت الشركة أيضا بالإعلان عن بناء أكبر مركز بيانات دولى فى مصر لتوفير أعلى معدلات الإتاحة والحلول التقنية لعملائها».