ساندرا سمير تودع بطولة شرم الشيخ الدولية للتنس

ودعت اللاعبة ساندرا سمير منافسات بطولة بطولة شرم الشيخ الدولية للتنس بعد خسارتها من التايوانية جوانا جارلاند في نصف النهائي بنتيجة مجموعتين التى جاءت نتائجها (6-3 ، 6-4).
و تأهلت ساندرا سمير إلى الدور نصف النهائي في منافسات بطولة شرم الشيخ الدولية للتنس وذلك بعد تغلبها على منافستها الروسية أنا مورجينا.
واستطاعت ساندرا التغلب على الروسية بمجموعتين 6-3 ،6-3.
وتأهلت البطلة المصرية إلى الدور الثالث بمقابلة الروسية أنا مورجينا بعد الفوز على اللاعبة كسينيا لاسكوتوفا بمجموعتين للاشيء 6-2 ، 6-2.
وصعدت ساندرا سمير إلى الدور الثاني بعد فوزها على اللاعبة الأرجنتينية ياسمين أورتينزي بنتيجة مجموعتين للاشيء 6-3 ،6-1 في مباراة استغرقت ساعة و25 دقيقة، ومن جانب آخر خرجت كلا لميس الحسيني وهالة فؤاد من الدور الأول للبطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس.