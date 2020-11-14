ساندرا سمير تودع بطولة شرم الشيخ الدولية للتنس

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ودعت اللاعبة ساندرا سمير منافسات بطولة بطولة شرم الشيخ الدولية للتنس بعد خسارتها من التايوانية جوانا جارلاند في نصف النهائي بنتيجة مجموعتين التى جاءت نتائجها (6-3 ، 6-4).

و تأهلت ساندرا سمير إلى الدور نصف النهائي في منافسات بطولة شرم الشيخ الدولية للتنس وذلك بعد تغلبها على منافستها الروسية أنا مورجينا.

واستطاعت ساندرا التغلب على الروسية بمجموعتين 6-3 ،6-3.

وتأهلت البطلة المصرية إلى الدور الثالث بمقابلة الروسية أنا مورجينا بعد الفوز على اللاعبة كسينيا لاسكوتوفا بمجموعتين للاشيء 6-2 ، 6-2.

وصعدت ساندرا سمير إلى الدور الثاني بعد فوزها على اللاعبة الأرجنتينية ياسمين أورتينزي بنتيجة مجموعتين للاشيء 6-3 ،6-1 في مباراة استغرقت ساعة و25 دقيقة، ومن جانب آخر خرجت كلا لميس الحسيني وهالة فؤاد من الدور الأول للبطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس.