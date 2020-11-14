أرمينيا تدعو إلى إعادة أذربيجان لمجموعة مينسك لتحديد الوضع القانوني في قره باغ

دعا الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، اليوم السبت، إلى ضرورة إعادة أذربيجان إلى "مجموعة مينسك" المعنية بحل النزاع حول إقليم قره باغ، وذلك من أجل تحديد وضعه القانوني.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن سركيسيان قوله، إن الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الوضع إقليم قره باغ هي مجموعة مينسك، مضيفا أن الوضع مازال غير محدد لذا يجب إرغام أذربيجان على العودة إلى المجموعة.



وفي التاسع من الشهر الجاري، أصدر زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.



ويقضي الاتفاق بنشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة للفصل بين الطرفين المتحاربين ومراقبة خط وقف اطلاق النار، ولم يذكر في البيان عن مسألة تحديد وضع قره باغ القانوني.



يذكر أن مجموعة مينسك أنشئت في عام 1992 برئاسة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، بهدف تسوية النزاع في قره باغ، وخاصة عبر تحديد الوضع القانوني للإقليم ذي الأغلبية الأرمنية الذي أعلن انفصاله عن أذربيجان، والذي فقدت باكو السيطرة عليه وسبع مناطق أخرى متاخمة له جراء حرب 1992-1994.