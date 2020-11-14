الداخلية: ضبط 1257 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت مباحث شرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط 1257 قضية تموينية، من بينها 4610 أطنان قمح محلي، و14 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 24 ساعة.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1257 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها:



ضبط 14 طن "كبدة مستوردة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة إحدى شركات حفظ السلع الغذائية بالجيزة.



كما تم ضبط صاحب مخبز بالجيزة لاستيلائه على 575 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.



وفي الشرقية، تم ضبط 2.5 طن "دواجن كاملة، مقطعات دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" بحوزة مدير مسئول عن إحدى شركات الدواجن.



وفي الإسماعيلية، تم ضبط 4610 أطنان قمح محلي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية بحوزة صاحب صومعة لتخزين الأقماح.



كما تم ضبط 108 أطنان "دقيق بلدي معبأ داخل شكائر بها نقص بالأوزان"، و155 طن "نخالة خشنة" معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بحوزة مدير مطحن لإنتاج الدقيق البلدى بالإسماعيلية.



وفي الغربية، تم ضبط (1.2 طن "سكر تموينى"، و132 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق)، بحوزة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بالغربية قام بتجميعها بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.