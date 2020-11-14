رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر قيادة وشعبا بنجاح انتخابات مجلس النواب

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بنجاح انتخابات مجلس النواب 2020 التي شهدتها البلاد على مرحلتين الأولى في 24-25 أكتوبر 2020، والثانية 7 -8 نوفمبر الجاري.



وأكد رئيس البرلمان العربي، أن جمهورية مصر العربية بشعبها العريق وقيادتها الرشيدة وحضارتها الضاربة في التاريخ أثبتت أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات خاصة تحدي فيروس كورونا، لتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم، وقدمت نموذجاً في إدارة العملية الانتخابية التي اتسمت بالتنظيم الجيد والتحضيرات المسبقة التي تضافرت فيها كافة مؤسسات الدولة المصرية وبحيادية تامة، فضلاً عن الجهود الاحترافية التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات في التنظيم والإشراف على كافة إجراءات ومراحل العملية الانتخابية، وكذلك الدور الفاعل لقوات الأمن المصرية في عملية التأمين.



وأضاف العسومي أن البرلمان العربي كان حريصاً على متابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي في مرحلتيه الأولى والثانية عبر وفود رفيعة مستوى شكَّلها رئيس البرلمان العربي لهذا الغرض، مشيرا إلى أن البرلمان العربي أكد في تقريره النهائي الذي سيرفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحيادية والمهنية والشفافية في جميع مراحلها وإجراءاتها.



وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد لأعضاء مجلس النواب الجديد في أداء الرسالة السامية المنوطة بهم في خدمة أبناء الشعب المصري، واستكمال مسيرة الحياة النيابية المصرية العريقة التي تجاوزت المائة وخمسين عاماً.