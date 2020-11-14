القائم بأعمال الرئيس القرغيزي يتنحى عن منصبه لخوض انتخابات الرئاسة

أعلن القائم بأعمال الرئيس القرغيزي صادر جباروف اليوم السبت، تنحيه عن منصبه كرئيس للجمهورية ورئيس للوزراء، وذلك لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 10 يناير المقبل.

وقال جباروف في بيان بهذا الصدد: "لقد قررت الاستقالة كرئيس للبلاد، وتعليق سلطاتي كرئيس للوزراء بجمهورية قرغيزستان.. وكمواطن عادي، سأترشح للانتحابات الرئاسية المقبلة"، وذلك حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، قد أعلن في 15 أكتوبر الماضي، استقالته بعد اندلاع مظاهرات حاشدة في البلاد فور إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي اعتبرها المحتجون غير نزيهة.. وشهدت الاحتجاجات اقتحام متظاهرين مبنى "البيت الأبيض" ، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف.

وفي وقت لاحق، أعلنت عضو لجنة الانتخابات المركزية القرغيزية، جولنارا جوراباييفا، إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد بوقت سابق، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.. وحددت لجنة الانتخابات المركزية يوم 20 ديسمبر موعدا لإعادة الانتخابات البرلمانية.