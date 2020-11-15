السيسي ينعي وفاة رئيس مالي الأسبق: لن ننسى جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعازي في وفاة أمادو توماني توري، رئيس مالي الأسبق، عبر خلالها وبالإنابة عن الشعب المصري، عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق وللأشقاء الأفارقة في وفاة أمادو توري، الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد أن مصر لن تنسي جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلًا عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات .... رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان.