العراق يعتقل أحد الإرهابيين المنتمين لداعش في منطقة الدورة ببغداد

تمكنت السلطات العراقية، اليوم السبت، من اعتقال ما يسمى آمر مفرزة قاطع شمال بهرز في بغداد.

وذكرت الاستخبارات العراقية -في بيان وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم- أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، والذي عمل آمر مفرزة ما يسمى (قاطع) شمال بهرز في منطقة الدورة ببغداد.

وأضافت أنه ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك التنظيم الإرهابي واشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، مشيرة إلى أنه تم استكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.