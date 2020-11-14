الإسماعيلي يصرف النظر عن التعاقد مع فييرا

قرر النادي الإسماعيلي عدم التعاقد مع البرازيلي باتريك فييرا، لعدم جاهزيته، بعد فترة المعايشة التي قضاها مع النادي خلال الأيام الماضية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي إن ناديه لن يتعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية إلا إذا توافرت فيه عدة شروط وضعتها لجنة التعاقدات أهمها اجتياز الكشف الطبي وأن يكون اللاعب جاهز فنيآ وبدنيآ بشكل كبير.

وأضاف: «لا بد للوافد أن يستطيع صنع الفارق مع الفريق في بداية الموسم المقبل».

وتابع: «بعض هذه الشروط لم تتوافر في اللاعب البرازيلي باتريك فييرا والذي كان في فترة معايشة مع الفريق خلال الفترة الماضية وتم توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية».

وأتم وحيد: «إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة يشدد بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة الى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد».