دراسة: السود والآسيويون في خطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا المستجد

كشفت دراسة كبرى أجريت فى المملكة المتحدة، أن السود والآسيويين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بالبيض.

فقد توصل الباحثون فى جامعات "ليستر" و"نوتنجهام" فى بريطانيا، بعد تحليل 50 دراسة فى المملكة المتحدة والولايات المتجدة، شارك فيها مايقرب من 19 مليون مريض بفيروس كورونا المستجد، يُعتقد أن التأثير غير المتناسب لفيروس كورونا على الفئات الاجتماعية المختلفة يُعزى إلى عوامل مختلفة، مثل مستويات الحرمان الأكبر، والعيش في أسر أكبر متعددة الأجيال، ووجود المزيد من الوظائف التي تواجه الجمهور حيث لا يكون العمل من المنزل خيارًا.

وقال الدكتور مانيش باريك، أستاذ الأمراض المعدية فى جامعة "ليستر": "تظهر النتائج الحاجة الملحة لمزيد من الدعم العام الموجه لهذه المجموعات"، وأضاف: "يتعلق الأمر بمحاولة التأكد من أن التدخلات متاحة في وقت مبكر، حتى يتمكن الناس من طلب المشورة والرعاية في وقت مبكر".

وتعد الدراسة الحالية، التي نشرت فى عدد نوفمبر من مجلة "EClinicalMedicine"، الدراسة الأولى التي تعتمد على مراجعة شاملة للبحوث المنشورة والأوراق الأولية التي تركز على تأثير فيروس كورونا المستجد على المجموعات العرقية المختلفة.

وتأتى هذه الدراسة في الوقت، الذى تجاوز فيه عدد الأشخاص، الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحد، نحو 50 ألف شخص، ما يجعل البلاد تحتل المرتبة الخامسة على العالم التى تحقق هذا الإنجاز المأساوي، بعد الولايات المتحدة، البرازيل، الهند، المكسيك.

فقد سجلت المملكة المتحدة ما مجموعه 50.457 حالة وفاة، لتصبح أول دولة أوروبية تسجل أكثر من 50.000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المتسجد. لذلك، طبقت بريطانيا، الأسبوع الماضي، في إغلاق وطني لمدة شهر، وهو الثاني من نوعها منذ بدء تفشى فيروس "كورونا" المستجد فى البلاد.