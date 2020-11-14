حملة إزالة نفايات طبية خطرة قرب مستشفى في العريش

نفذت مديرية الصحة بشمال سيناء حملة تفتيش ومتابعة بناء على تكليفات من إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة بشأن وجود تجمع نفايات طبية خطرة بجوار مستشفى خاص.

وتم تكليف لجنة مشتركة من الدكتور أشرف عبد الجواد، مدير الصحة المهنية، والدكتور هلال عبد المعطي مدير النفايات، وماهر سبع مراقب عام النفايات الطبية، وتبين بعد المتابعة وجود نفايات بجوار مبنى المستشفى عبارة عن قطعة أرض فضاء بها العديد من الأكياس الحمراء والبيضاء (فوارغ أدوية وسرنجات وكمامات).

وأضافت اللجنة، أنه بعد فحص في محتويات الأكياس تلاحظ وجود فواتير باسم صيدلية مجاورة، وتم إخطار شؤون البيئة بمجلس المدينة، وتم عمل محضر بيئة للصيدلية، وتم رفع المخلفات بمعرفة مجلس المدينة.