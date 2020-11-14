مفتي لبنان يطالب بالتحقيق في الاعتداء على مسجد بشمال البلاد

طالب مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت من الأجهزة الأمنية التحقيق فيما جرى من اعتداء على مسجد في جبل لبنان، شمالي البلاد.

وقال المكتب الإعلامي بدار الفتوى ، في بيان اليوم، إن المفتي دريان " يتابع ما تم نشره عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اعتداء على مسجد جبيل من بعض الشبان الذين تعرضوا بالضرب للمؤذن".

وطلب دريان من الأجهزة المعنية في الدولة "التحقيق في ما جرى ليبني على الشيء مقتضاه".

وقطع عدد من الشباب اليوم مسارب ساحة "النور" بطرابلس بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على الاعتداء الذي حصل أمس الجمعة على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في منطقة جبيل، بجبل لبنان، وسط انتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي .