المعارضة في بيلاروس تدعو لفرض عقوبات أوروبية على البلاد بعد مقتل مواطن

دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الشركات التي تدعم ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن، بعد مقتل رجل يبلغ من العمر 31 عامًا يُزعم أنه تعرض لإعتداء الأسبوع الماضي.

وزعمت تيخانوفسكايا أن الرجل، رامان باندارينكا، قتل وطالبت بإجراء القوى الدولية لتحقيق. وألقت منظمة العفو الدولية باللوم على قوات الأمن البيلاروسية في مقتله.

وتعرض باندارينكا، الذي تعتبره الحركة الديمقراطية كبطل، لهجوم يوم الأربعاء الماضي، إلا أن ملابسات الواقعة غير واضحة. وفي مينسك، قام المواطنون بوضع أكاليل الزهور وأضاءوا الشموع له خلال تأبينه اليوم.

وقالت ماري ستراذرز، مديرة منظمة العفو الدولية في منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى، "لا شك في أنه تعرض للضرب على أيدي ضباط قوات الأمن، مثل مئات المحتجين السلميين الآخرين الذين تم الاعتداء عليهم لمجرد التعبير عن رأيهم".

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على العديد من المسؤولين البيلاروسيين، بمن فيهم لوكاشينكو - 66 عامًا، الذي حكم الجمهورية السوفيتية السابقة لأكثر من ربع قرن، ولا يسمح إلا بالقدر اليسير من المعارضة.