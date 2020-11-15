الإسماعيلي يوضح سبب رفض التعاقد مع باتريك فييرا

وضح علاء وحيد المتحدث الاعلامي للإسماعيلي، أسباب عدم تعاقد النادي مع المحترف البرازيلي باتريك فييرا الذي خاض مع الدراويش فترة معايشة مؤخرًا، تحت أعين المدرب هيرون ريكاردو.

وأكد وحيد أن الدراويش لن يتعاقد مع أى لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، الا اذا توافرت فيه عدة شروط وضعتها لجنة التعاقدات، أهمها إجتياز الكشف الطبي وأن يكون اللاعب جاهز فنيًا وبدنيًا حتى يستطيع صنع الفارق مع الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن بعضًا من تلك الشروط لم تتوافر فى صانع الألعاب البرازيلى باتريك ڤييرا، والذى كان فى فترة معايشة مع الفريق في الفترة الماضية وتم توجيه الشكر له من قبل اللجنة الفنية.

وأتم وحيد تصريحاته مشيرًا إلى ان المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة يشدد بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة الى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد.