وزير الخارجية يتابع مع نظيريه المغربي والجزائري تطورات الوضع في الكركرات

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تبادل الاتصالات مع كل من صبري بوقادوم وزير الشئون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، وناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار متابعة تطورات الأوضاع في منطقة الكركرات.

وأضاف "حافظ"، أن مصر مستمرة في متابعة مستجدات الموقف عن قرب، وإجراء الاتصالات اللازمة بما يحفظ الاستقرار انطلاقا من مسئوليتها تجاه أشقائها العرب وبما يصون مصالحهم ويجنب المنطقة أي توتر.

كانت اشتباكات وقعت، أمس الجمعة، بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة "الكركرات" بالصحراء الغربية.

وتعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي أوقف حرب المغرب وجبهة البوليساريو للسيطرة على منطقة الصحراء الغربية.

وتسيطر المغرب على الصحراء الغربية بشكل كبير، غير أن جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إجراء استفتاء بشأن الاستقلال، تطالب بالسيادة على المنطقة.