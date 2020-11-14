فريدة عثمان: المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة بداية جيدة بعد غياب 6 أشهر

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أكدت فريدة عثمان بطلة مصر العالمية في السباحة أن النتائج التي حققتها في بطولة أمريكا المفتوحة تعتبر بداية جيدة بعد غياب السباقات لمدة 6 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت فريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "بداية جيدة بالرغم أنني لما أشارك في سباقات منذ 6 أشهر".

وأضافت: "سعيدة أنني شاركت في سباقات من جديد، وان شاء الله البطولة القادمة أكون أفضل وشكرا لكم جميعا على دعمكم المستمر".

يذكر أن فريدة قد أحرزت الميدالية الفضية لسباق 100 متر حرة بزمن قدره 55.49 ثانية.

وكانت أيضا قد حققت ذهبية سباق 50 متر حرة بزمن قدره 25.10 ثانية، كما حققت فضية سباق 100 متر فراشة بزمن قدره 58.39 ثانية.