 أفغانستان: رئيس وزراء باكستان يزور كابول لمناقشة عدة قضايا تهم البلدين - بوابة الشروق
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أفغانستان: رئيس وزراء باكستان يزور كابول لمناقشة عدة قضايا تهم البلدين

عمران خان
عمران خان
أ ش أ:
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:04 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 4:04 م
أعلنت أفغانستان، أن رئيس وزراء باكستان عمران خان، سيجري زيارة للعاصمة كابول، خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشة عدة قضايا تهم البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية جران هواد -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم السبت- إنه من بين القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة مع المسئول الباكستاني، عملية السلام الأفغانية، وتعزيز الروابط السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار هواد إلى أن الزيارة تأتي بعد محادثة هاتفية أجراها الرئيس الأفغاني أشرف غاني، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، خلال الشهر الماضي، وأنها ستُجرى في وقت تواجه فيه مفاوضات السلام الأفغانية المنعقدة في الدوحة تأخيرًا، نظرًا لوجود خلافات بشأن نقاط متنازع عليها بين الأطراف تتعلق بالقواعد الأساسية للمفاوضات.

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