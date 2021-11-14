ضبط 25 متهما في 25 قضية و95 مسجلا وعنصرا خطرا في حملة بكرداسة

شنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون بقرية كومبرة بمركز كرداسة بالجيزة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 25 متهما فى 25 قضية مخدرات، وأسلحة نارية، وكذلك ضبط 20 مسجلا جنائيا، و75 عنصرا خطرا؛ حيث تم فحصهم والوقوف على سبل تعايشهم.

وكان أحد المواطنين المقيمين بقرية كومبرة بمركز كرداسة بالجيزة، قد نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعم أنه لبعض الأشخاص حال تواجدهم بالقرية حاملين سلاحا ناريا ويقومون بإطلاق أعيرة؛ وذلك عقب شكوى له انتقد خلالها انتشار تجارة المواد المُخدرة والأسلحة النارية بالقرية المشار إليها.

وبالفحص تبين أن الشاكي صاحب معرض سيارات كائن بدائرة مركز كرداسة بالجيزة، وباستدعائه وسؤاله فى مضمون شكواه، قرر تضرره من قيام بعض الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة المركز، وأنه قد علم عقب ذلك، بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين.