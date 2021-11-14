 السودان: بدء الاجتماع الأول لمجلس السيادة برئاسة البرهان - بوابة الشروق
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السودان: بدء الاجتماع الأول لمجلس السيادة برئاسة البرهان

سمر إبراهيم
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 3:17 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 3:17 م

بدء منذ قليل، الاجتماع الأول لمجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد بكامل أعضائه، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

 


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