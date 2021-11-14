السودان: بدء الاجتماع الأول لمجلس السيادة برئاسة البرهان

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بدء منذ قليل، الاجتماع الأول لمجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد بكامل أعضائه، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.