قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، تناول مشروع المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الرئيس وجه بأن يكون «المصري الكبير» أفضل متاحف العالم.



وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الهندسي والأثري والاستثمار وتشغيل وتقديم الخدمات والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والوضع الحالي للسياحة.



وأشار إلى أن الاجتماع تناول استعدادات فعالية الاحتفال بالأقصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تخاطب الفعالية كل المصريين والعالم، وتساعد على التواجد بصورة أكبر خارجيًا.



ولفت وزير السياحة إلى الإعلان عن موعد الاحتفالية قريبًا إما غدًا أو بعد غد، مؤكدًا أنه سيكون حدثًا رائعًا يليق بالحضارة المصرية ويظهر جمال الأقصر.



وذكر إلى أن احتفالية الأقصر ليس نهاية الفعاليات، قائلًا إن الوزارة تستهدف إقامة فعاليات بمختلف المدن السياحية المصرية، كسانت كاترين وأسوان وشرم الشيخ والغردقة؛ لإظهار جمال تلك المدن للإعلام المحلي والأجنبي.



وأوضح أن نجاح موكب المومياوات الملكية أدى إلى إقبال إعلامي محلي ودولي كبير، متابعًا: «نوثق الفعالية كما وثقنا موكب المومياوات ولكن بطريقة مختلفة نتمنى أن تلقى قبول المصريين والأجانب».





