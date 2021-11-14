أهاب حزب «المصريين الأحرار»، بجموع ابناء مصر العظماء ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من الانجراف في تيارات الفرقة ودروب الفتن المستهدف منها سلامة واستقرار بلادنا.

وقال الحزب في بيان له، إن صمام الأمان للدولة المصرية قائماً على الترابط والود والمحبة بين الشعب، بالإضافة إلي خطوات رامية من قيادة البلاد الرشيدة وعزيمة قوية لبناء جمهورية جديدة.

وشدد الحزب، على ضرورة الوعي والحكمة والتعقل أمرا غاية الأهمية للحفاظ علي الوطن لما يحاك من استهداف ومكائد الاعداء؛ وعلينا أن ندرك أن الحروب تطورت منذ سنوات ولم تكتفي على حمل سلاح بينما ينتهج أعداءنا مرارا وتكرارا محاولات إشعال نار الفتنة بأشكالها المختلفة مستهدفين مصر وشعبها.

كما أكد مع جموع المصريين رفضنا الكامل وإدانة كافة ما يدعو إلي الكراهية أو المساس بكافة الأديان السماوية ، وماحدث من تداول كالنار فى الهشيم للفيديو المنسوب الكاهن السابق يثير التساؤلات، خاصة وأن الكنيسة المصرية وأضحت بأنه ليس أحد الرعاة أو يحمل منصب كنسي وهارب خارج البلاد منذ سنوات ولايمت للكنيسة بأي صلة.

وأوضح، أنه وفق لجان الرصد والمتابعة بحزب المصريين الأحرار لوحظ نشر وتداول الفيديو بتاريخ ١٠ نوفمبر من قبل حساب فتاة تدعي (أ.م) مصحوبا بتعليق تحريض صريح، وبالبحث وجدنا تدوينات لنفس الحساب تهاجم وتتطاول علي الدولة المصرية مما يفسر جانب من علامات الاستفهام ضلوع لجان الجماعات الإرهابية فى تداول ذلك الفيديو المسيء لأهداف وأغراض خسيسة.

وناشد الحزب، جموع الشعب المصري الالتزام بضبط النفس وعدم الانسياق خلف حملة مدبرة وغوغائية هدفها تفتيت الجبهة الداخلية للوطن، وعلينا التعامل بحكمة والحفاظ على سلامة البلاد، وكافة وسائل الإعلام الإلتزام بدورها لخدمة الوطن والمواطن، وضرورة القيام بكافة مسؤوليتها في نشر الوعي الحقيقي وتوخي الدقة فيما تنشره من معلومات حرصا على صمام الأمة وشعبها الواحد.