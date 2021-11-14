رئيس مؤتمر تغير المناخ: ما توصلنا إليه في جلاسكو إنجاز تاريخي

قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو (كوب 26) ألوك شارما، إنه يعتبر اتفاق قمة جلاسكو بمثابة إنجاز تاريخي.

وأضاف شارما، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن المؤتمر نجح في الحفاظ على أمل الحفاظ على معدل ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة، رغم تشكيك الكثيرين في ذلك، مشيرا إلى أن الدول المشاركة اتفقت على تقديم تقارير سنوية حول كيفية وفائها بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال (كوب 26).

وقال إن سبب اعتذاره فيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة الخاصة بالفحم، كان بسبب أن بعض المشاركين أحسوا بأن العملية لم تكن تتحلى بالشفافية، مؤكدا أنه وفريقه عملوا لمدة عامين بمنتهى الشفافية والشمول.

وأضاف: "لو لم نتمكن من الوصول إلى هذا الاتفاق لم تكن الدول النامية التي تواجه آثار التغير المناخي، لتحظى بالدعم الذي تحتاجه لمواجهة هذه الآثار، سيحصلون الآن على تمويل أكبر للتكيف مع التغيرات المناخية، لم يكن ذلك ممكنا لو أننا أضعنا هذا الاتفاق، في الحقيقة مرت عليَّ ساعة أحسست فيها حقا بأن هناك فرصة لعدم اكتماله".