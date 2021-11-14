وزير الاتصالات: تطبيق «اتطمن» يُغني المواطن عن حمل شهادة لقاح كورونا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التأكد من حصول الموظف على لقاح كورونا أمر حتمي للدخول إلى المصالح الحكومية اعتبارًا من الغد، لافتًا إلى أن الدولة وفرت الأمصال بكميات أكثر من كافية.



وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مراكز الحصول على لقاح كورونا منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، قائلًا إن التقدم للحصول على اللقاح يتم من خلال منظومة رقمية.



وأشار إلى أن المواطن بعد التقدم على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح يتلقى رسالة نصية، مؤكدًا أن المواطن لديه أحقية تأجيل الموعد حال التعرض لظرف يمنعه من التواجد في الموعد المحدد.



ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تتعاون مع كل جهات الدولة لتنفيذ تلك المنظومة وتسهيل عملية الحصول على لقاح كورونا للمواطنين، قائلًا إن الوزارة أتاحت تطبيق «اتطمن» للهاتف المحمول لتحديد موقف المواطن من تلقي اللقاح.



وذكر أن الهدف من التطبيق هو الدخول إلى المواقع الحكومية والمنشآت التعليمية والاستخدام خارج مصر، موضحًا أن التطبيق يجنب المواطن عبء حَمل شهادة اللقاح الورقية.