خالد عبدالغفار: نقاط التطعيم بمحطات المترو تشهد إقبالا شديدا فاق توقعاتنا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن: "نقاط التطعيم بمحطات المترو تشهد إقبالا شديدا فاق توقعاتنا، حيث يحصل المواطن على شهادة تلقي اللقاح في الحال".

وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي" مصر"، مساء اليوم، إلى أنه سيتم منح لقاح "جونسون" في المحطات الرئيسية ليكون جرعة واحدة يتلقاها المواطن.

وبين أن وتيرة تطعيم لقاح كورونا وصلت إلى نصف مليون يوميا ما بين الجرعة الأولى والثانية.

وحول الحالات المتضررة من الطقس في أسوان، قال عبدالغفار: "إنه تمت السيطرة على كافة الحالات التي تضررت من موجة الطقس السيئ والسيول التي تعرضت لها محافظة أسوان".

وفيما يتعلق بمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، أكد الوزير أن هناك مخزونا كافيا من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية في المستشفيات بجميع المحافظات، فضلا عن توافر أرصدة من جميع فصائل الدم ومشتقاته بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بالمحافظات.