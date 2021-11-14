 الرئاسي الليبي يدعو المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين ومراقبة الانتخابات القادمة - بوابة الشروق
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الرئاسي الليبي يدعو المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين ومراقبة الانتخابات القادمة

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 10:52 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 10:52 م

دعا المجلس الرئاسي الليبي، المجتمع الدولي للمساعدة في تأمين ومراقبة الانتخابات المقبلة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها، مشيدا بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) وخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن بيان المجلس الليبي اليوم، ترحيبه بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، التي أقرتها الدول المشاركة في المؤتمر الذي عقد في باريس قبل يومين، مشيرا إلى أن المؤتمر أتى في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة واستقرار دائم.

وأكد المجلس، أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة؛ لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف، كما ثمن جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساعيها الرامية لإنجاح العملية الانتخابية.

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