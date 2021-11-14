فيبي فوزي: استنكر التصريحات المسيئة للرسول وزكريا بطرس لا يمثل أقباط مصر

استنكرت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، التصريحات المسيئة ضد الرسول الكريم، قائلًة:"بكل مشاعر الحب والإخوة في الدم والوطن، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل مصري وطني شريف أننا نرفض أي إساءة للدين الإسلامي الحنيف ونبيه الكريم عليه صلوات الله وسلامه".

وأضافت فوزي، في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، أنه في هذا الصدد أنبه إلى أن من لا أرغب في ذكر إسمه - لا يمثل أقباط مصر بأي حال من الأحوال كما أنه منقطع الصلة بالكنيسة الأرثوذكسية القبطية التي هي من دعائم الوحدة الوطنية المصرية.

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أنني إذا استنكر ما تفوه به المذكور من كلمات تنأى تماما عن أي من المباديء التي تنادي بها المسيحية، محذرة من أن إعادة نشر افتراءاته ومغالطاته هي محاولة لإثارة الفتنة بين أبناء وطن يشهد نهضة حقيقية ومشروعات غير مسبوق للتطوير والحداثة.

ودعت النائبة إلى عدم الانجراف إلى ما يريده الأعداء بنا سلمت مصر وسلم أبناؤها وأعزها الله بمسلميها ومسيحييها، لافتة إلى أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر هي علاقة مساواة، وأن هذا الشخص يتم استخدامه لخلق فتنة ولابد من وأدها في المهد.