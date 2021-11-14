رامي جلال يعلن إطلاق موقعا إلكترونيا للتنسيقية: نرحب بكل التيارات وليس لدينا خطوط حمراء

أعلن رامي جلال عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق الموقع الإلكتروني للتنسيقية، والذى يتخصص فى مقالات الرأى، مستهدفا إعداد كوادر جديدة من كتاب الرأي المميزين.

وأضاف جلال خلال كلمته بمؤتمر إعلان تفاصيل استراتيجية تنسيقية الشباب الجديدة للتطوير وإعادة الهيكلة اليوم: "ليس لدينا اشتراطات سابقة أو عداءات لاحقة مع أي ممن سيتعاون معنا فى الموقع الجديد، لأننا نؤمن بفكرة التعدد، خاصة وأن الحياة بنيت على التنوع، مشيرا إلى أنه عندما يؤمن البعض دائرة الألوان كلها ويختارون لونا واحدا ليسيطر فهم يتجاهلون باقي البدائل، ويضيعون علينا فرصا ثمينة، حتى هؤلاء ممن يحاولون الوقوف فى المنطقة الرمادية ظنا منهم أنهم غير مطالبين باتخاذ أية مواقف يتناسون أن اللون الرمادي ذاته له تسع درجات تميزها أعين الإنسان العادي.

وتابع: "الموضوعية هي الفريضة الغائبة عن كثير من أقلامنا، ولهذا ندعو أعضاء التنسيقية وسائر الكتاب فى كل الاتجاهات أن يساهموا فى إثراء الكيان بأفكار جديدة تخرج من قوالب أثرت التجربة عدم جدواها فى بناء حياة أفضل للشعوب"، مؤكدا: "نرحب بكل الأقلام من كل التوجهات والتيارات، وليست لدينا خطوطا حمراء او مناطق مظلمة، معيارنا الوحيد هو الوطن ولا شيء سواه".