بلغاريا تنتخب رئيسا وبرلمانا جديدا

يتوجه المواطنون البلغاريون اليوم الأحد إلى صناديق الإقتراع لإجراء ثالث انتخابات برلمانية هذا العام.

ويجرى التصويت لأن مجلس النواب لم يتمكن من حشد أغلبية قادرة على تشكيل حكومة في أعقاب الانتخابات الأخيرة في تموز/يوليو الماضي.

كما يحق لحوالي 7ر6 مليون ناخب التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد اليوم الأحد أيضا ، من بين ما إجماليه 23 مرشحا.

ويعتبر الرئيس الحالي رومن راديف هو الأوفر حظا. وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات، فسيذهب السباق إلى إجراء جولة إعادة بين أكثر اثنين حصولا على الأصوات.

وبحسب استطلاعات الرأي فإن حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية" بزعامة بويكو بوريسوف، والذي أطاحت به الانتخابات من منصبه في نيسان/أبريل الماضي، يمكن أن يصبح أقوى قوة في البرلمان إذا حصل على مالا يقل عن 24 % من الأصوات.

ومع ذلك فمن المشكوك فيه إن كان المحافظون سيجدون شركاء لتكوين ائتلاف، في هيئة تشريعية قد تضم ستة أحزاب على الأقل.

وبحسب استطلاعات الرأي أيضا يمكن لحزب مكافحة الفساد الجديد "نحن مستمرون في التغيير" أن يحصل على ما يصل إلى 16% من الأصوات، ويمكن أن يشكل حكومة ذات توجه إصلاحي.