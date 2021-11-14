مكتب ذوي الهمم بمطروح: 90% من الأطفال ذوي الإعاقات النفسية يتعرضون للإساءة الجنسية

قال أحمد خطاب منسق مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، إن إحدى الدراسات أظهرت أن 90% من الأطفال ذوي الإعاقات النفسية يتعرضون للإساءة الجنسية في فترة ما من حياتهم، ودراسة أخرى بينت أن 80% من كل الذين يعانون من صمم أفصحوا، لدى التواصل معهم بشكل جيد، عن تعرضهم لشكل من أشكال الإساءة الجنسية أثناء طفولتهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام مطروح بمدرسة وادي ماجد تحت عنوان: "العنف ضد الاطفال ذوي الإعاقة"، في إطار تنفيذ انشطة محور الإعلام السكاني.

وأكد خطاب، أن الأطفال ذوي الإعاقة كثيرا ما يُستهدفون بالعنف لكونهم أشخاص غير قادرين على حماية أنفسهم وبسبب عدم إفصاحهم عن العنف لمحدودية قدراتهم وعجزهم على التواصل والكلام مع الآخرين.

كما ذكر عوامل خطورة تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف وهي عوامل اجتماعية، وثقافية، واقتصادية، وليس لها علاقة مباشرة بطبيعة الإعاقة ذاتها، وعليه فإن التدخلات الفاعلة لمناهضة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة ستكون فاعلة، إذا تعاملت مع جذور العنف الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية.

وأوصت الندوة بضرورة إدخال الأطفال ذوي الإعاقات، في برامج حماية الطفل العامة على المستوى الوطني، وفي برامج حماية مخصصة للأطفال ذوي الإعاقات، بالإضافة إلى ضرورة عمل برامج زيادة الوعي المتعلقة بالوقاية من العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقات.