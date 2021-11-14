الطرق والكباري: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة وهي طرق "مرسى علم/ القصير" و"قفط/ القصير" و"قنا/ الأقصر" الصحراوي الشرقي.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن هذه الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة، تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أرواح المواطنين نتيجة السيول التي تتسبب في صعوبة السير على هذه الطرق وخاصة في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة بعدد من المحافظات.

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تأثير السيول على مناطق البحر الأحمر، فضلا عن انتشار وتواجد مجموعات الإنقاذ والطوارئ والصيانة لاستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الأحمر وسيناء في حالة تضررها نتيجة السيول.