تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الحركة داخل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية شهدت تداول 21 سفينة، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14 ألفا و946 طنا تشمل (2406 طن رمل و6240 طن يوريا و6300 طن سوبر فوسفات).

وأضاف المركز - في بيان صادر اليوم الأحد - أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و753 طنا تشمل (10 آلاف و772 طن قمح و10 آلاف و202 طن أبلاكاش و13 ألفا و100 طن فول صويا و1827 طن حديد و10 آلاف و852 طن خردة).

وأوضح البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 970 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ثوم وريحان وبصل وشمر وزيتون وكركدية ولب) وفواكه (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وأمريكا وإيطاليا وكرواتيا ومالطا وسنغافورة وبلجيكا وإنجلترا وألمانيا وسلوفينيا.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 662 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1328 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99 ألفا و467 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92 ألفا و95 طنا.

كما غادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2668 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1444 شاحنة.