بلجيكا تحجز مقعدا في كأس العالم 2022

حجز المنتخب البلجيكي لكرة القدم مقعده في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه الإستوني 3 / 1، اليوم السبت في الجولة التاسعة من المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، والتي شهدت فوز ويلز على المنتخب البيلاروسي 5 / 1.

وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كريستيان بنتيكي ويانيك كاراسكو وثورجان هازارد في الدقائق 11 و53 و74، فيما سجل هدف المنتخب الإستوني إريك سورجا في الدقيقة 70.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد منتخب إستونيا عند أربع نقاط في المركز الرابع قبل الأخير. وفي المباراة الثانية، فاز منتخب ويلز على ضيفه البيلاروسي 5 / 1.

وسجل أهداف المنتخب الويلزي آرون رامسي (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و50 من ركلة جزاء ونيكو ويليامز في الدقيقة 20 وبن ديفيز في الدقيقة 77 وكونور روبيرتس في الدقيقة 89، فيما سجل هدف المنتخب البيلاروسي أرتيم كونتسيفوي في الدقيقة 87.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب البيلاروسي عند ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.