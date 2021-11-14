محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف الشوارع المحيطة بسوق العصر الجديد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بسوق العصر الجديد 1،2 بحي العرب، وذلك ضمن الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمشروعات الخدمية الجديدة؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي اللائق، وتتم الأعمال بالتنسيق بين مديرية الطرق والنقل وحي العرب.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من رفع وإزالة كل التعديات والإشغالات المحيطة بسوق العصر 1، 2؛ للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، وإنشاء مجمعات خدمية حضارية تليق بالتطور التنموي بمحافظة بورسعيد.

ولفت إلى أنه لا مجال لعودة الإشغالات مرة أخرى، وسيتم فتح الشارع لعبور السيارات بعد أن يتم الانتهاء من تمهيده ورصفه على أعلى مستوى.