مشاورات عراقية سعودية لاستثمار شركات سعودية في العراق

بحث العراق والسعودية اليوم الأحد آليات تأمين بيئة استثمارية تسهم في دعم وتوسيع حجم الاستثمارات التي تعتزم كبريات الشركات السعودية تنفيذها في العراق.

وذكر بيان عراقي أن وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم عقد اليوم مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اجتماعا عبر منصة "زوم" لمناقشة قضايا وملفات تواجه الحركة في منفذ عرعر الحدودي بين البلدين وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط العراقية ووزارتي التخطيط والاستثمار السعوديتين.

وعقد الاجتماع في إطار اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والاغاثة المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي السعودي المشترك.

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا استثمارات كبريات الشركات السعودية المستقبلية في العراق مثل أرامكو وسابك واكوا بور والعمل المشترك من أجل توفير بيئة استثمارية تسهم في دعم وتوسيع حجم هذه الاستثمارات.

كان وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن العراق يعتزم التوقيع على عقود بعشرات المليارات من الدولارات مع شركات سعودية أبرزها أرامكو واكوا بور وسابك للاستثمار في قطاعات الغاز بالصحراء الغربية والطاقة النظيفة والطاقة الشمسية والمياه والبتروكيمياويات في محافظة البصرة جنوبي العراق.