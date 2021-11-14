 مشاورات عراقية سعودية لاستثمار شركات سعودية في العراق - بوابة الشروق
الأحد 14 نوفمبر 2021 10:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

مشاورات عراقية سعودية لاستثمار شركات سعودية في العراق

(د ب أ)
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 9:47 م

بحث العراق والسعودية اليوم الأحد آليات تأمين بيئة استثمارية تسهم في دعم وتوسيع حجم الاستثمارات التي تعتزم كبريات الشركات السعودية تنفيذها في العراق.

وذكر بيان عراقي أن وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم عقد اليوم مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اجتماعا عبر منصة "زوم" لمناقشة قضايا وملفات تواجه الحركة في منفذ عرعر الحدودي بين البلدين وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط العراقية ووزارتي التخطيط والاستثمار السعوديتين.

وعقد الاجتماع في إطار اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والاغاثة المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي السعودي المشترك.

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا استثمارات كبريات الشركات السعودية المستقبلية في العراق مثل أرامكو وسابك واكوا بور والعمل المشترك من أجل توفير بيئة استثمارية تسهم في دعم وتوسيع حجم هذه الاستثمارات.

كان وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن العراق يعتزم التوقيع على عقود بعشرات المليارات من الدولارات مع شركات سعودية أبرزها أرامكو واكوا بور وسابك للاستثمار في قطاعات الغاز بالصحراء الغربية والطاقة النظيفة والطاقة الشمسية والمياه والبتروكيمياويات في محافظة البصرة جنوبي العراق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك