رئيس نقابة الغزل: اجتماعات أسبوعية للتعرف على مشاكل العمال

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إنه قرر فتح مقر النقابة العامة بالغربية يوم الجمعة، من كل أسبوع مساء للالتقاء بالعاملين من جميع المنشآت المختلفة للقطاع الخاص، وذلك للتقرب من العمال والتعرف عليهم وعلى مشكلاتهم.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن أعضاء النقابة الفرعية اجتمعوا مساء أمس

الجمعة، وناقشوا عددًا من المشكلات من بينها الإعاشة، وطرح المشاكل التي تخص العامل مع صاحب العمل، وتفعيل دور النقابة مع صاحب العمل.

ويأتي ذلك للحفاظ على سير العمل في ظل الظروف التي تواجهها الصناعة، وكذا دور النقابة لمعرفة المشاكل التي تواجه أصحاب المنشآت المختلفة من الغزل والنسيج.

وأكد أن بعض أصحاب المنشآت، طلبوا تحديد موعد لمقابلته، فضلًا عن وعده بتحديد الموعد في أقرب وقت، وذلك لعرض بعض مميزات النقابة العامة الاجتماعية والترفيهية، والطبية للعاملين.

وأشار إلى أن عمال مصر هم قاطرة التنمية ومصر تنتظر منهم الكثير، ولابد من توفيق الأوضاع وعودة التناغم بين أصحاب الشركات والمصانع الخاصة باعتبارهم منظومة واحدة لا يستغني أحدهم عن الآخر وأن تحسين بيئة العمل بالطبع يخرج عملًا جيدًا يفخر الجميع به.