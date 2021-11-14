تقرير: زيادة عدد أثرياء كوريا الجنوبية بنسبة 11% العام الماضي

ارتفع عدد "الأثرياء" الذين يمتلكون أصولا مالية بقيمة مليار وون (847 ألف دولار أمريكي) أو أكثر في كوريا الجنوبية بنسبة 11 % تقريبا العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب مكاسب الأسهم، وفقا لتقرير نشر اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن تقرير الثروة في كوريا الجنوبية، الذي يعده معهد ابحاث كيه بي فايناشيال جروب، أن العدد قفز بنسبة 9ر10 % ليصل إلى 39 الفا و 300 شخص في العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة 76ر0 % تقريبا من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وذكر التقرير إن إجمالي الأصول المالية المملوكة للأثرياء قفز بنسبة 6ر21 % على أساس سنوي إلى 2618 تريليون وون بفضل زيادة مكاسب الأسهم.

وشكلت الأصول العقارية 59 % من ثروات الأثرياء ، بينما تم استثمار 6ر36 %في أصول مالية.

وخصص الكوريون الجنوبيون الذين يمتلكون أقل من مليار وون 2ر78 % من ثرواتهم في الأصول العقارية و 1ر17 % فقط في الأصول المالية.

وكان أكثر من 4ر70 % من أثرياء كوريا الجنوبية يقيمون في العاصمة ومنطقة سول الكبرى.