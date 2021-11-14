أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الذين انتقدوا مسرحية «المومس الفاضلة» لم يقرؤوا تفاصيل الرواية ومحتواها الأدبي، موضحا أن الكتاب المأخوذ منها المسرحية تراث عالمي وقُدم في أعمال فنية قبل ذلك.

وأضاف الناقد طارق الشناوي، خلال لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن مسرحية المومس الفاضلة لا يوجد بها مشهد خادش للحياء، متابعا: «ما أثار الجدل أخذ عنوان وعمل عليه قصة كبيرة والسبب في ذلك أن البنية التحتية الثقافية غير جيدة».

واستكمل: «البنية الثقافية بتفرق كتير في المدرسة والبيت وللأسف دي مش موجودة ومش قادرة على التواكب مع كل مجريات العصر، وهذا العمل لا يروج للدعارة، والبعض يستغل أسماء الأعمال الفنية لإثارة المشاكل دون اطلاع أو قراءة والبعض يحكم على الأعمال الفنية من خلال الاسم فقط».

وكان النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية" المومس الفاضلة"، أو "الساقطة الفاضلة" التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدا: "طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر، قبل أكثر من 75 عاما، غير مناسبة للمجتمع المصرى، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحى".