قدم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، اليوم الأحد، لوسائل الإعلام، الأرجنتينى خوان براون، المدير الفني الجديد للدراويش.

واستقر مجلس إدارة الإسماعيلي على التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الشاب، بعد رحيل طلعت يوسف، عن القيادة الفنية للفريق، اعتراضا منه على التصريحات الهجومية التي أدلى بها يحيى الكومي عقب فوزه بانتخابات رئاسة النادي.

ويملك خوان براون، صاحب ال ٤٤ عاما، سيرة ذاتية جيدة، حيث بدا مشواره التدريبى بالسعودية كمدربا لفريق الشباب بالهلال عام 2016، وتم تصعيده وتولي تدريب فريق الهلال الأول في فبراير 2018 خلفا لرامون دياز الذي تولي تدريب بيراميدز من قبل.

وساهم خوان براون مع الهلال للتتويج بدرع ببطولة الدوري السعودي، حيث خاض مع الفريق السعودى في الدورى 9 مباريات حيث فاز في 3 منها وتعادل اثنين وخسر 4 لقاءات.

كما قاد براون الهلال في مسابقة دوري أبطال أسيا، حيث لعب أربع مباريات بواقع مباراتين ضد الريان القطري ولقاء مع العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، بعد رحيله عن الهلال تسلم المهام الفنية للوحدة السعودى بعد رحيل أحمد حسام ميدو عام ٢٠١٩

وكان الفريق في المركز السادس برصيد 36 نقطة ببطولة الدورى حيث حصد الفريق تحت قيادته انتصارين وتلقي خمس هزائم، أخر محطاته قبل التعاقد مع الدراويش العمل مدربا لمنتخب بلاده للشباب «17 عاما».