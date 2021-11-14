الإمارات تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الليبيين من استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية

دعا وزير دولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان إلى توحيد الجهود الدولية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلاً عن رئيس دولة الإمارات، في أعمال "مؤتمر باريس الدولي من اجل ليبيا"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس والتي اختتمت فعالياته أمس.

وأشاد وزير دولة الإمارات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد - بنجاح حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تنظيم واستضافة مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس في أكتوبر الماضي، معربا عن ترحيب بلاده بجميع الجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر.