البابا تواضروس الثاني: بناء الإنسان أخطر قضية في كل زمان

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن «بناء الإنسان أخطر قضية في كل زمان»، مشيرًا إلى أن بناء البشر يأتي قبل بناء الحجر.



وأضاف خلال لقاء خاص لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن تكوين الإنسان مرتبط بـ5 مصادر رئيسية الأولى مؤسسة الأسرة أو البيت، والثانية مؤسسة التعليم بداية من رياض الأطفال، وثالثًا المؤسسة الدينية، ورابعًا المؤسسة المجتمعية ممثلة في الأصدقاء، والخامسة الإعلام.



وأشار إلى أن تلك الكيانات الخمسة تساهم في بناء إنسان، موضحًا أن المحبة والحب ضمن مفاهيم الأسرة وأخلاقها وتربيتها؛ تأتي في مقدمة العوامل التي تؤدي إلى نمو الشخص بصورة سوية في المجتمع.



واستشهد بابا الإسكندرية بعبارة «النفس الشبعانة تدوس العسل» من سفر الأمثال، معقبًا: «النفس الشبعانة من المحبة داخل المنزل تدوس أي ضعف في المجتمع أو المدرسة أو المؤسسة الدينية أو الصداقة».



ولفت إلى أن الطفل عندما يولد في أسرة فإنه يولد في كيان الحب، منوهًا إلى أن القائمين على العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم شهدوا ضعفًا في التربية ولم يحصلوا على مكون الحب داخل الأسرة.