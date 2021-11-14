لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن الطقس السيئ في أسوان

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة مساء الجمعة، الماضية، وذلك من خلال لجنة متخصصة لتحدد الخسائر البشرية والمادية والمباني.

وقال المهندس محمد محمود، رئيس مدينة دراو، أن الحصر المبدئي للخسائر الناتجة عن السيول 35 حالة انهيار جزئي بنجع العبابدة، وحالتين انهيار بقرية الجعافرة، وهناك حالات جارٍ حصرها بقرية المنصورية.

من جهته، قال محمد محمدين، وكيل وزارة الزراعة، إن أغلب الخسائر في الزراعات وقعت بقرية المنصورية ووبنبان بدراو، وخور أبو سيارة وأبو الريش بحري بمدينة ومركز أسوان، وأغلبهم انحصرت في سقوط أشجار وغرق زراعات.

وقال المهندس سيد مدني، رئيس مدينة كوم أمبو، إن مدينة كوم أمبو لم تشهد أي خسائر مادية أو بشرية ولا مباني لكن الخسائر تمثلت في تعطل الحركة بالشارع.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 503 أشخاص نتيجة إصابتهم بلدغات العقارب نتيجة الطقس السيئ الذى ضرب أسوان.